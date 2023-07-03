В Харькове нашли тело застреленного полицейского: что известно

Полицейский стоит у служебного авто. Фото: Нужненко Сергей / УНИАН

Сегодня в 6 часов 40 мин утра в Немышлянском районе на улице возле одного из домов было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы. У тела находился его табельный пистолет.

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По данным прокуратури, погибший являлся сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области.

По предварительной версии следствия, полицейский совершил самоубийство.

Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием (самоубийство).

Напомним, что в Киеве полиция спасла мужчину, который хотел совершить самоубийство. Патрульные силой поймали его, когда он был уже за перилами моста.

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