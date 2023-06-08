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В Харьковской области эксгумировали тело еще одной жертвы российской агрессии

8 июня 2023 16:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области эксгумировали тело жертвы российской агрессии: мужчину похоронили на лужайке
Правоохранители документируют эксгумацию. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

8 июня в поселке Слатино Дергачевской громады следователи и прокуроры эксгумировали тело 61-летнего мужчины. По данным правоохранителей, он погиб при обстреле поселка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, в конце мая прошлого года во время вражеского обстрела пгт Слатино Харьковского района погиб 61-летний местный житель.

"Его похоронили жители поселка вблизи жилых домов", — рассказывают в прокуратуре.

В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы в ХОБСМЭ.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в прошлом месяце правоохранители эксгумировали тело мирного жителя, погибшего в прошлом году от обстрела со стороны ВС РФ.

Также мы рассказывали, что на Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда.

 

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