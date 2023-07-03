У Харкові знайшли тіло застреленого поліцейського: що відомо

Поліцейський стоїть біля слуюжбового авто. Фото: Нужненко Сергій / УНІАН

Сьогодні о 6 год 40 хв ранку в Немишлянському районі на вулиці біля одного з будинків було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови. Біля тіла знаходився його табельний пістолет.

Про це повідомив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

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За даними прокуратури, загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.

За попередньою версією слідства, поліцейський скоїв самогубство.

Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство).

Нагадаємо, що у Києві поліція врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство. Патрульні силою зловили його, коли він був вже за поручнями мосту.

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