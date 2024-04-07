В Харькове снова раздаются громкие взрывы
Взрывы в Харькове раздались днем, 7 апреля. Российские оккупанты наносят удары по городу.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове
"В Харькове слышны взрывы!" — заявил Терехов.
По словам Синегубова, оккупанты снова наносят удары по городу.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.
Также в результате атаки оккупантов на Харьков есть раненые люди. Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.
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