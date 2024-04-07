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В Харькове снова раздаются громкие взрывы

7 апреля 2024 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове снова раздаются громкие взрывы
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем, 7 апреля. Российские оккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"В Харькове слышны взрывы!" — заявил Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты снова наносят удары по городу.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне продолжают непрерывные обстрелы Харькова. В городе днем, 7 апреля, было слышно по меньшей мере два взрыва.

Также в результате атаки оккупантов на Харьков есть раненые люди. Терехов сообщил, что всего зафиксировано четыре "прилета" по городу. Один из них пришелся в частный дом.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
воздушная тревога

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