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У Харкові знову лунають гучні вибухи

7 квітня 2024 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові знову лунають гучні вибухи
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень, 7 квітня. Російські окупанти завдають ударів по місту.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"У Харкові чутно вибухи!" — заявив Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами Синєгубова, окупанти знову завдають ударів по місту.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.

Також внаслідок атаки окупантів на Харків є поранені люди. Терехов повідомив, що всього зафіксовано чотири "прильоти" по місту. Один з них прийшовся у приватний будинок.

війна
Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
повітряна тривога

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