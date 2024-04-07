У Харкові знову лунають гучні вибухи
7 квітня 2024 13:52
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибухи у Харкові пролунали вдень, 7 квітня. Російські окупанти завдають ударів по місту.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
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Вибухи у Харкові
"У Харкові чутно вибухи!" — заявив Терехов.
За словами Синєгубова, окупанти знову завдають ударів по місту.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.
Також внаслідок атаки окупантів на Харків є поранені люди. Терехов повідомив, що всього зафіксовано чотири "прильоти" по місту. Один з них прийшовся у приватний будинок.
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