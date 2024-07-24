Повторные взрывы в Харькове 24 июля – угроза ракетного удара

В Харькове снова пригремел взрыв — враг попал в важный объект
В Харькове 24 июля повторно раздались взрывы. Оккупанты нанесли по городу пятый ракетный удар за день.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Повторный удар по Харькову 24 июля
Обновлено 14:44. Терехов сообщил, что в результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Терехов рассказал, что россияне в пятый раз нанесли удар по Харькову и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение.
В то же время Синегубов сообщил, что снова случился "прилет" в Холодногорском районе Харькова. На эту минуту пострадавших нет.
В то же время в Воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие, ведь риск ракетных ударов высок.
Напомним, накануне Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.
Также воздушная тревога раздавалась и ночью 24 июля. Тогда взрывы раздавались в Киевской области, перед этим Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в регионе.
Также громко было в Одесской, где украинские бойцы успешно подстрелили "шахед". Кроме того, ранее взрывы гремели и в Харькове.
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