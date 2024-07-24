Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове снова пригремел взрыв — враг попал в важный объект arrow

В Харькове снова пригремел взрыв — враг попал в важный объект

24 июля 2024 14:28
обновлено: 14:46
Катерина Османская - Редактор
Повторные взрывы в Харькове 24 июля – угроза ракетного удара
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео
Катерина Османская - Редактор

В Харькове 24 июля повторно раздались взрывы. Оккупанты нанесли по городу пятый ракетный удар за день.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Повторный удар по Харькову 24 июля

Обновлено 14:44. Терехов сообщил, что в результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

постраждалі після атаки на Харків 24 липня
Скриншот сообщения Терехова

Терехов рассказал, что россияне в пятый раз нанесли удар по Харькову и снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение.

повторный удар по Харькову
Скриншот сообщения Терехова

В то же время Синегубов сообщил, что снова случился "прилет" в Холодногорском районе Харькова. На эту минуту пострадавших нет.

оккупанты атакуют Харьков
Скриншот сообщения Синегубова

В то же время в Воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие, ведь риск ракетных ударов высок.

ракетная угроза для Харькова
Скриншот сообщения ПС

Напомним, накануне Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.

Также воздушная тревога раздавалась и ночью 24 июля. Тогда взрывы раздавались в Киевской области, перед этим Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в регионе.

Также громко было в Одесской, где украинские бойцы успешно подстрелили "шахед". Кроме того, ранее взрывы гремели и в Харькове.

Харьков взрыв обстрелы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба