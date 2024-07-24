Повторні вибухи у Харкові 24 липня - загроза ракетного удару

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові 24 липня повторно пролунали вибухи. Окупанти завдали по місту п'ятий ракетний удар за день.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Повторний удар по Харкову 24 липня

Терехов розповів, що росіяни вп'яте завдали удару по Харкову і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.

Скриншот допису Терехова

Водночас Синєгубов повідомив, що знову трапився "приліт" в Холодногірському районі Харкова. На цю хвилину постраждалих немає.

Скриншот допису Синєгубова

Водночас у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та прямувати в укриття, адже ризик ракетних ударів — високий.

Скриншот допису ПС

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Також повітряна тривога лунала і вночі 24 липня. Тоді вибухи лунали в Київській області, перед цим Повітряні сили попередили про рух БпЛА в регіоні.

Також гучно було в Одеській, де українські бійці успішно вполювали "шахед". Крім того, раніше вибухи гриміли й у Харкові.