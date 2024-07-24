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У Харкові знову пригримів вибух — ворог влучив у важливий об'єкт

24 липня 2024 14:28
Катерина Османська - Редактор
Повторні вибухи у Харкові 24 липня - загроза ракетного удару
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

У Харкові 24 липня повторно пролунали вибухи. Окупанти завдали по місту п'ятий ракетний удар за день. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

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Повторний удар по Харкову 24 липня

Терехов розповів, що росіяни вп'яте завдали удару по Харкову і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.

повторний удар по Харкову
Скриншот допису Терехова

Водночас Синєгубов повідомив, що знову трапився "приліт" в Холодногірському районі Харкова. На цю хвилину постраждалих немає.

окупанти атакують Харків
Скриншот допису Синєгубова

Водночас у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та прямувати в укриття, адже ризик ракетних ударів — високий. 

ракетна загроза для Харкова
Скриншот допису ПС

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Також повітряна тривога лунала і вночі 24 липня. Тоді  вибухи лунали в Київській області, перед цим Повітряні сили попередили про рух БпЛА в регіоні.

Також гучно було в Одеській, де українські бійці успішно вполювали "шахед". Крім того, раніше вибухи гриміли й у Харкові.

Харків вибух обстріли

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