Повторні вибухи у Харкові 24 липня - загроза ракетного удару

У Харкові знову пригримів вибух — ворог влучив у важливий об'єкт
У Харкові 24 липня повторно пролунали вибухи. Окупанти завдали по місту п'ятий ракетний удар за день.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повторний удар по Харкову 24 липня
Терехов розповів, що росіяни вп'яте завдали удару по Харкову і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.
Водночас Синєгубов повідомив, що знову трапився "приліт" в Холодногірському районі Харкова. На цю хвилину постраждалих немає.
Водночас у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та прямувати в укриття, адже ризик ракетних ударів — високий.
Нагадаємо, напередодні Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.
Також повітряна тривога лунала і вночі 24 липня. Тоді вибухи лунали в Київській області, перед цим Повітряні сили попередили про рух БпЛА в регіоні.
Також гучно було в Одеській, де українські бійці успішно вполювали "шахед". Крім того, раніше вибухи гриміли й у Харкові.
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