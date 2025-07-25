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Главная Харьков В Харькове снова прогремел сильный взрыв — что известно

В Харькове снова прогремел сильный взрыв — что известно

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Дата публикации 25 июля 2025 22:23
Взрыв в Харькове вечером 25 июля — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрыв в Харькове прогремел вечером, 25 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 25 июля

Терехов сообщил о взрыве около 22:19. По его словам, предварительно прилет зафиксирован в центральной части Харькова. Речь идет о Киевском районе.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется", — добавил мэр Харькова.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, около 19:45 стало известно, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова беспилотником "Черника".

Примерно через час Терехов сообщил о повторном ударе по центральной части Харькова.

война Харьков взрыв обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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