Взрыв в Харькове вечером 25 июля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрыв в Харькове прогремел вечером, 25 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Бориспольском районе Киевской области.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 25 июля

Терехов сообщил о взрыве около 22:19. По его словам, предварительно прилет зафиксирован в центральной части Харькова. Речь идет о Киевском районе.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется", — добавил мэр Харькова.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, около 19:45 стало известно, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова беспилотником "Черника".

Примерно через час Терехов сообщил о повторном ударе по центральной части Харькова.