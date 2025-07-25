Взрыв в Харькове вечером 25 июля — что известно

В Харькове снова прогремел сильный взрыв — что известно
Взрыв в Харькове прогремел вечером, 25 июля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Бориспольском районе Киевской области.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 25 июля
Терехов сообщил о взрыве около 22:19. По его словам, предварительно прилет зафиксирован в центральной части Харькова. Речь идет о Киевском районе.
"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется", — добавил мэр Харькова.
Напомним, около 19:45 стало известно, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова беспилотником "Черника".
Примерно через час Терехов сообщил о повторном ударе по центральной части Харькова.
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