Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові знову пролунав сильний вибух — що відомо

У Харкові знову пролунав сильний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 22:23
Вибух у Харкові ввечері 25 липня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 25 липня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також в Бориспільському районі Київщини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибух у Харкові 25 липня

Терехов повідомив про вибух близько 22:19. За його словами, попередньо приліт зафіксовано у центральній частині Харкова. Йдеться про Київський район.

"Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється", — додав мер Харкова.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 19:45 стало відомо, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова безпілотником "Черніка".

Приблизно через годину Терехов повідомив про повторний удар по центральній частині Харкова.

війна Харків вибух обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації