Вибух у Харкові ввечері 25 липня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 25 липня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також в Бориспільському районі Київщини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Терехов повідомив про вибух близько 22:19. За його словами, попередньо приліт зафіксовано у центральній частині Харкова. Йдеться про Київський район.

"Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюється", — додав мер Харкова.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 19:45 стало відомо, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова безпілотником "Черніка".

Приблизно через годину Терехов повідомив про повторний удар по центральній частині Харкова.