В Харькове возросло количество пострадавших из-за авиаудара — прокуратура открыла производство

Работник прокуратуры фиксирует последствия обстрелов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате авиаудара по жилым кварталам Харькова количество пострадавших снова возросло. На сегодняшний день известно о 20 пострадавших мирных жителях, среди которых трое детей. Шевченковская окружная прокуратура города открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Сотрудники прокуратуры осматривают фрагменты авиабомбы. Источник: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, 14 мая около 16:10 российская тактическая авиация ударила по Шевченковскому району Харькова управляемой авиабомбой УМПБ Д-30. В результате авиаудара 20 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди них трое детей: две девочки 12 и 8 лет, и 12-летний мальчик.

Поврежденная авиабомбой жилая многоэтажка. Источник: Харьковская областная прокуратура

Одна из авиабомб попала в многоэтажку, другая — в гараж близ другого многоэтажного жилого дома. Пожар охватил не менее 15 гаражей.

Дым на месте попадания в гараже. Источник: Харьковская областная прокуратура

Также были повреждены гражданские автомобили и гаражи, 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение и магазины. В частности, на входе одной из станций метро выбило окна.

Машина в густом дыме в результате обстрела. Источник: Харьковская областная прокуратура

В результате коварных действий со стороны врага, Шевченковская городская окружная прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ранее российские истребители ударили по центральному району Харькова.

В то же время, в результате одного из ракетных ударов по городу не сдетонировали две российские переделанные зенитные ракеты С-300 и упали в двух городских спальных районах.