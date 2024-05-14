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У Харкові зросла кількість постраждалих через авіаудар — прокуратура відкрила провадження

14 травня 2024 20:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Харкові зросла кількість постраждалих через авіаудар — прокуратура відкрила провадження
Працівник прокуратури фіксує наслідки обстрілу у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В результаті авіаудару по житлових кварталах Харкова кількість постраждалих знову зросла. Станом на зараз відомо про 20 потерпілих мирних мешканців, серед яких троє дітей. Шевченківська окружна прокуратура міста розпочала відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Працівники прокуратури оглядають фрагменти авіабомби. Джерело: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 14 травня близько 16:10 російська тактична авіація вдарила по Шевченківському району Харкова керованою авіабомбою УМПБ Д-30. Внаслідок авіаудару 20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них є троє дітей: двоє дівчаток 12 та восьми років, та 12-річний хлопчик. 

У Харкові зросла кількість постраждалих через авіаудар — прокуратура відкрила провадження - фото 2
Пошкоджена авіабомбою житлова багатоповерхівка. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Одна з авіабомб влучила у багатоповерхівку, інша — у гараж поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Пожежа охопила щонайменше 15 гаражів.

У Харкові зросла кількість постраждалих через авіаудар — прокуратура відкрила провадження - фото 3
Дим на місці влучання у гаражі. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Також було пошкоджено цивільні автомобілі та гаражі, 20 житлових та нежитлових будівель, серед яких торговий центр, навчальний заклад, та магазини. Зокрема на вході однієї зі станцій метро повибивало вікна.

У Харкові зросла кількість постраждалих через авіаудар — прокуратура відкрила провадження - фото 4
Машина в густому диму внаслідок обстрілу. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок підступних дій з боку ворога, Шевченківська міська окружна прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше російські винищувачі вдарили по центральному району Харкова

Водночас в результаті одного з ракетних ударів по місту не здетонували дві російські перероблені зенітні ракети С-300, і впали у двох міських спальних районах.

Харків
Україна
Офіс генерального прокурора
прокуратура
Кримінал
війна в Україні

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