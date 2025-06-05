Обстрел Харькова 5 июня — количество пострадавших возросло до 4

"Скорая" едет на вызов. Фото: konkurent.ua

Россияне в ночь на 5 июня атаковали Харьков дронами. Враг попал по многоэтажкам и по последним данным, количество пострадавших в результате обстрела возросло.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"В Слободском районе Харькова в результате удара БпЛА количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них беременная женщина", — говорится в сообщении.

Обновлено в 01:58

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по предварительным данным, по городу было 6 попаданий дронами. Один из них не разорвался.

"Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме удар по второму этажу", — добавил он.

Также Терехов подтвердил, что известно о четырех пострадавших.

Обновлено в 02:04

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 9. Перед этим он писал о 8 пострадавших людях.

Напомним, что около часа назад в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты массированно атаковали город дронами. В результаты атаки было зафиксировано прилеты многоэтажным домам и начались пожары.

Также мы писали, что накануне дроновой атаки, в городе фиксировали прилет ракеты по Слободскому району.