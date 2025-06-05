Обстрел Харькова 5 июня — количество пострадавших возросло до 4

В Харькове возросло количество пострадавших после атаки РФ
Россияне в ночь на 5 июня атаковали Харьков дронами. Враг попал по многоэтажкам и по последним данным, количество пострадавших в результате обстрела возросло.
Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Сколько людей пострадали в Харькове от атаки РФ 5 июня
"В Слободском районе Харькова в результате удара БпЛА количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них беременная женщина", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:58
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по предварительным данным, по городу было 6 попаданий дронами. Один из них не разорвался.
"Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме удар по второму этажу", — добавил он.
Также Терехов подтвердил, что известно о четырех пострадавших.
Обновлено в 02:04
Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 9. Перед этим он писал о 8 пострадавших людях.
Напомним, что около часа назад в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты массированно атаковали город дронами. В результаты атаки было зафиксировано прилеты многоэтажным домам и начались пожары.
Также мы писали, что накануне дроновой атаки, в городе фиксировали прилет ракеты по Слободскому району.
Читайте Новини.LIVE!