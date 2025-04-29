Обстрел Харькова 29 апреля — количество пострадавших возросло до 11, среди них ребенок

"Скорая" едет на вызов. Фото: konkurent.ua

Вечером 29 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки уже пострадали более 10 человек, среди них есть ребенок.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова вечером 29 апреля

"Количество пострадавших возросло до 11. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", — говорится в сообщении в 22:59.

Через несколько минут мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 15.

Обновлено в 23:18

"На эту минуту уже 19 человек обратились за помощью к медикам", — написал Синегубов

Напомним, что серия взрывов в Харькове прогремела примерно в 22:10. Жителей предупреждали, что зафиксировано дроны, которые летели на город.

Также мы писали, что под атакой дронов этим вечером также и Днепр. В городе во время тревоги раздались мощные взрывы.