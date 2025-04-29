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В Харькове возросло количество пострадавших — среди них ребенок

29 апреля 2025 23:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 29 апреля — количество пострадавших возросло до 11, среди них ребенок
"Скорая" едет на вызов. Фото: konkurent.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вечером 29 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки уже пострадали более 10 человек, среди них есть ребенок. 

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Количество пострадавших возросло до 11. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", — говорится в сообщении в 22:59.

Через несколько минут мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 15.

Обновлено в 23:18

"На эту минуту уже 19 человек обратились за помощью к медикам", — написал Синегубов

Напомним, что серия взрывов в Харькове прогремела примерно в 22:10. Жителей предупреждали, что зафиксировано дроны, которые летели на город.

Также мы писали, что под атакой дронов этим вечером также и Днепр. В городе во время тревоги раздались мощные взрывы.

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