Обстрел Харькова 29 апреля — количество пострадавших возросло до 11, среди них ребенок

В Харькове возросло количество пострадавших — среди них ребенок
Вечером 29 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки уже пострадали более 10 человек, среди них есть ребенок.
Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харькова вечером 29 апреля
"Количество пострадавших возросло до 11. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", — говорится в сообщении в 22:59.
Через несколько минут мэр Харькова сообщил, что количество пострадавших возросло до 15.
Обновлено в 23:18
"На эту минуту уже 19 человек обратились за помощью к медикам", — написал Синегубов
Напомним, что серия взрывов в Харькове прогремела примерно в 22:10. Жителей предупреждали, что зафиксировано дроны, которые летели на город.
Также мы писали, что под атакой дронов этим вечером также и Днепр. В городе во время тревоги раздались мощные взрывы.
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