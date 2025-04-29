Обстріл Харкова 29 квітня — кількість постраждалих зросла до 11, серед них дитина

"Швидка" їде на виклик. Фото: konkurent.ua

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок атаки вже постраждали більше 10 людей, серед них є дитина.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харкова ввечері 29 квітня

"Кількість постраждалих зросла до 11. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка", — йдеться у повідомленні о 22:59.

Через декілька хвилин мер Харкова поінформував, що кількість постраждалих зросла до 15.

Нагадаємо, що серія вибухів у Харкові пролунала приблизно о 22:10. Мешканців попереджали, що зафіксовано дронами, які летіли на місто.

Також ми писали, що під атакою дронів цього вечора також і Дніпро. У місті під час тривоги пролунали потужні вибухи.