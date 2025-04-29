Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові зросла кількість постраждалих — серед них дитина arrow

У Харкові зросла кількість постраждалих — серед них дитина

29 квітня 2025 23:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 29 квітня — кількість постраждалих зросла до 11, серед них дитина
"Швидка" їде на виклик. Фото: konkurent.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок атаки вже постраждали більше 10 людей, серед них є дитина.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова ввечері 29 квітня

"Кількість постраждалих зросла до 11. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка", — йдеться у повідомленні о 22:59.

Через декілька хвилин мер Харкова поінформував, що кількість постраждалих зросла до 15.

Нагадаємо, що серія вибухів у Харкові пролунала приблизно о 22:10. Мешканців попереджали, що зафіксовано дронами, які летіли на місто.

Також ми писали, що під атакою дронів цього вечора також і Дніпро. У місті під час тривоги пролунали потужні вибухи.

війна Харків обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама