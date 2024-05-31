В Харькове возросло количество пострадавших и есть погибший, — Синегубов

В Харькове возросло количество пострадавших и есть погибший

В Харькове возросло количество пострадавших от удара, который российские оккупанты нанесли по многоэтажке в ночь на 31 мая. Один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По состоянию на 01:22 известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Ребенка госпитализировали.

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