В Харькове возросло количество пострадавших и есть погибший, — Синегубов
31 мая 2024 01:25
В Харькове возросло количество пострадавших и есть погибший
В Харькове возросло количество пострадавших от удара, который российские оккупанты нанесли по многоэтажке в ночь на 31 мая. Один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Читайте также:
Последствия обстрела Харькова в ночь на 31 мая
По состоянию на 01:22 известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Ребенка госпитализировали.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!