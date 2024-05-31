У Харкові зросла кількість постраждалих та є загиблий, — Синєгубов
31 травня 2024 01:25
У Харкові зросла кількість постраждалих та є загиблий
У Харкові зросла кількість постраждалих від удару, який російські окупанти завдали по багатоповерхівці в ніч проти 31 травня. Одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Станом на 01:22 відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. Дитину госпіталізували.
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