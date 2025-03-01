Россияне ударили по Харькову беспилотниками 1 марта — какие последствия

Обследование пострадавших объектов в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 1 марта российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Последствия российской атаки беспилотниками на Харьков 1 марта

В Шевченковском районе один из беспилотников попал в арку жилого дома. От стресса пострадала шестилетняя девочка. Еще один дрон атаковал медицинское учреждение в центральной части города, ранив четырех женщин, которые находились на лечении. Также зафиксированы удары по проезжей части возле автосалона и жилого комплекса, а также по территории садового товарищества.

Разбитые окна в кафе в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Киевском районе беспилотники нанесли удары по зданиям коммерческого назначения, в частности по неработающему офисному помещению и двухэтажному зданию. В результате взрывов повреждены жилые дома, аптеки, магазины и кафе.

Выбитые окна от взрыва. Фото: Харьковская областная прокуратура

Взрывной волной травмированы мужчина и шестилетний мальчик — их ранили осколки стекла. Еще один мужчина получил травму головы. Попадание зафиксировано и по автозаправочной станции — трое работников получили острую реакцию на стресс и нуждались в медицинской помощи.

Пострадавший дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Новобаварском районе дрон попал в частный дом, который на тот момент был пустым. Взрывная волна нанесла повреждения помещению типографии.

Сейчас на местах ударов работают следователи и прокуроры, которые документируют последствия атак и фиксируют доказательства военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Напомним, в Харькове прогремели мощные взрывы в ночь на 1 марта. В результате российской атаки в одном из медицинских учреждений провели эвакуацию больных.