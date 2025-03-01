Росіяни вдарили по Харкову безпілотниками 1 березня — які наслідки

Обстеження постраждалих об'єктів у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 1 березня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по трьох районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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У Шевченківському районі один із безпілотників влучив у арку житлового будинку. Від стресу постраждала шестирічна дівчинка. Ще один дрон атакував медичний заклад у центральній частині міста, поранивши чотирьох жінок, які перебували на лікуванні. Також зафіксовані удари по проїжджій частині біля автосалону та житлового комплексу, а також по території садового товариства.

Розбиті вікна в кафе у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Київському районі безпілотники завдали ударів по будівлях комерційного призначення, зокрема по непрацюючому офісному приміщенню та двоповерховій будівлі. Унаслідок вибухів пошкоджені житлові будинки, аптеки, магазини та кафе.

Вибиті вікна від вибуху. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вибуховою хвилею травмовано чоловіка та шестирічного хлопчика – їх поранили уламки скла. Ще один чоловік отримав травму голови. Влучання зафіксовано й по автозаправній станції – троє працівників отримали гостру реакцію на стрес та потребували медичної допомоги.

Постраждалий будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Новобаварському районі дрон влучив у приватний будинок, який на той момент був порожнім. Вибухова хвиля завдала пошкоджень приміщенню типографії.

Наразі на місцях ударів працюють слідчі та прокурори, які документують наслідки атак та фіксують докази воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Нагадаємо, у Харкові пролунали потужні вибухи в ніч проти 1 березня. Внаслідок російської атаки в одному з медичних закладів провели евакуацію хворих.