В Харькове выросло количество погибших от удара РФ

Работники ГСЧС на месте пожара. Иллюстративное фото: t.me/andriysadovyi

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что количество погибших в результате российской атаки на Харьков в субботу, 6 апреля, возросло до двух.

Об этом Олег Синегубов сообщает в Telegram.

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"Количество погибших увеличилось до двух. Оба — гражданские мужчины, данные устанавливаются", — рассказал Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Последствия атаки на Харьков 6 апреля

Напомним, что по данным Синегубова, в результате обстрела Россией Харькова в ночь на субботу, 6 апреля, есть попадание. Известно, куда ударили российские оккупанты.

Также мы сообщали, что российские захватчики убили человека и семерых ранили. Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин.