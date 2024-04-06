В Харькове выросло количество погибших от удара РФ
6 апреля 2024 03:08
обновлено: 03:19
Работники ГСЧС на месте пожара. Иллюстративное фото: t.me/andriysadovyi
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что количество погибших в результате российской атаки на Харьков в субботу, 6 апреля, возросло до двух.
Об этом Олег Синегубов сообщает в Telegram.
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"Количество погибших увеличилось до двух. Оба — гражданские мужчины, данные устанавливаются", — рассказал Синегубов.
Последствия атаки на Харьков 6 апреля
Напомним, что по данным Синегубова, в результате обстрела Россией Харькова в ночь на субботу, 6 апреля, есть попадание. Известно, куда ударили российские оккупанты.
Также мы сообщали, что российские захватчики убили человека и семерых ранили. Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин.
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