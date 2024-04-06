У Харкові зросла кількість загиблих від удару РФ

Працівники ДСНС на місці пожежі. Ілюстративне фото: t.me/andriysadovyi

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Харків у суботу, 6 квітня, зросла до двох.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

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Загиблі через обстріл Харкова Росією 6 квітня

"Кількість загиблих збільшилася до двох. Обидва — цивільні чоловіки, дані встановлюються", — розповів Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Наслідки атаки на Харків 6 квітня

Нагадаємо, що за даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Росією Харкова в ніч проти суботи, 6 квітня, є влучання. Відомо, куди ударили російські окупанти.

Також ми повідомляли, що російські загарбники вбили людину та сімох поранили. Серед постраждалих дві жінки і п'ятеро чоловіків.