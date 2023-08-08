В Харькове остановили незаконное разрушение старинного имения, которым владеет митрополит УПЦ МП

Разрушенное старинное имение в Харькове. Фото: Украинский Харьков / Facebook

Представители Харьковского городского совета и правоохранительных органов остановили строительные работы на территории исторического здания. Речь идет о доме Штейфонов 1830-х годов постройки.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

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Как сообщила начальник отдела правового обеспечения Департамента земельных отношений Екатерина Подлесная, факт незаконного строительства и частичного демонтажа здания был установлен несколько недель назад.



"К правоохранительным органам переданы материалы для решения вопроса об открытии уголовного производства, а горсовет проверяет требования земельного и градостроительного законодательства, в частности, решается вопрос о подаче соответствующего иска в суд", — отметила Екатерина Подлесная.

Контроль за недопущением возобновления строительных работ будет обеспечиваться правоохранительными органами и специалистами городского совета. Екатерина Подлесная подчеркнула, что никакие работы не будут начаты до тех пор, пока не решится вопрос с уголовным производством и не будут получены результаты проверки.

По данным горсовета, владельцы здания, не имеют договора аренды или права собственности на этот земельный участок, градостроительные условия застройщик не получал, как и разрешительные документы на начало выполнения строительных работ. Также в мэрии сообщили, что владельцы на контакт с представителями городских властей не выходили и при остановке работ на объекте не появились.

Владелец здания "в рясе"

По данным ОО "Харьковский антикоррупционный центр", здание площадью 659,8 квадратных метров принадлежит ООО "Лаки Траст". Учредителями предприятия являются митрополит Онуфрий (Олег Легкий) и его брат Яромир Легкий, работавший секретарем-референтом Харьковской епархии УПЦ МП и около десяти раз был задержанный за вождение в нетрезвом состоянии.

Скриншот данных реестра недвижимости

Относительно земельного участка под зданием на Бурсацком спуске: его арендовала ПАО "Компания "Днепр", среди совладельцев которой значится Тамара Цикова, которая, по данным СМИ, является тещей Павла Лазаренко. В реестре указано, что аренда была рассчитана до 2020 года, а участок должно использоваться для эксплуатации офисного здания.

Также в реестре говорится, что "на арендованный земельный участок установлены ограничения: запрет самовольной застройки; запрет изменения целевого назначения".

История здания

Исследователь Харькова и блогер Иван Пономаренко у себя на странице в Facebook рассказал, что это дом Штейфонов, мастеров шляпного дела, их мастерская была во дворе. Здание было построено в 1830-х гг.

В горсовете сообщили, что здание хоть и историческое, но официально не относится к памятникам архитектуры. Поэтому в Харьковскую ОВА был направлен запрос с целью выяснить, почему этот дом не внесен в соответствующий реестр.

Напомним, что ЮНЕСКО продолжает свою работу в историческом центре Одессы. Международная комиссия устанавливает ущерб и последствия ракетных ударов по городу, которые в течение недели осуществляли россияне.

Также мы писали, что Харьковская прокуратура требует отремонтировать памятник архитектуры.