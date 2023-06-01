Харківська прокуратура вимагає відремонтувати пам'ятни архітектури

Пам'ятник архітектури "Прибутковий будинок Іванова". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура подала до суду позовну заяву в інтересах держави про зобов’язання вжити невідкладних дієвих заходів з метою збереження об'єкта культурного надбання. Наразі, будівля знаходится на балансі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Оціночна варість об‘єкта складає майже 155 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Згідно з інформацією Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації, на зазначену пам’ятку з навчальним закладом укладався охоронний договір у 2006 році, термін дії якого скінчився ще у 2011 році. Звернень щодо його пролонгації від балансоутримувача не надходило.

Відтоді пам'ятка архітектури жодного дня не використовувалася в освітніх цілях, оскільки перебуває у занедбаному стані та потребує проведення ремонтних робіт. З 1957 року капітальний ремонт пам’ятки не проводився: у конструкціях будівлі виникли тріщини, є дефекти в покрівлі і перекриттях.

Пам'ятник архітектури "Прибутковий будинок Іванова". Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Слід зазначити, що бездіяльність щодо цієї пам’ятки з кожним роком погіршує її стан через дію природних чинників, призводить до збільшення як кількості та обсягу робіт, так і їх загальної вартості, а також може спричинити повне руйнування та неможливість відновлення пам’ятки", — пишуть правоохоронці.

Вказані порушення стали підставою для звернення окружної прокуратури до суду. У позовній заяві прокурор через суд просить зобов’язати навчальний заклад укласти охоронний договір та привести пам‘ятку культурної спадщини у належний стан шляхом проведення консерваційних, реставраційних та протиаварійних робіт. Наразі Харківським окружним адміністративном судом відкрито провадження у справі.

Історія будівлі

Ця будівля знаходиться по вулиці Полтавський шлях, 1 та носить назву "Прибутковий будинок Іванова". Вона була збудована у 1879 році. Проектував будинок відомий архітектор Александр Томсон. Офіційно першим господарем будинку був надвірний радник Карлу Буркевичу. Потім він перейшов у володіння гірничому інженеру Іванову.

Це був типовий прибутковий будинок. На першому поверсі з високими стелями розташовувалися магазини. Другий поверх займала гумотехнічна фірма "Провідник". Приміщення інших поверхах використовувалися як житлові кімнати.

З 1913 власником будинку стає шведський консул Мюнх. Він робить ризикований крок реконструкції будівлі, прибудовуючи з кутового боку ще одне приміщення. На першому поверсі містився колись модний кінотеатр "Міньйон", за радянських часів тут працював машинобудівний технікум.

Нагадаємо, що у Харківської області знайшли старовинне поховання на території храму. У селищі Золочев ремонтники, що відновлюють Свято-Вознесенський храм після ворожих обстрілів, виявили старовинне поховання. Ймовірно там похований настоятель храму.