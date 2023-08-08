У Харкові зупинили незаконну руйнацію старовинного маєтку, яким володіє митрополит УПЦ МП

Зруйнований старовинний маєток у Харкові. Фото: Український Харків / Facebook

Представники Харківської міської ради та правоохоронних органів зупинили будівельні роботи на території історичної будівлі. Йдеться про будинок Штейфонів 1830-х років побудови.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

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Незаконне будівництво

Як повідомила начальниця відділу правового забезпечення Департаменту земельних відносин Катерина Підлісна, факт незаконного будівництва та часткового демонтажу будівлі був встановлений кілька тижнів тому.



"До правоохоронних органів передані матеріали для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження, а міськрада перевіряє вимоги земельного та містобудівного законодавства, зокрема, вирішується питання про подання відповідного позову до суду", — зазначила Катерина Підлісна.

Контроль за недопущенням відновлення будівельних робіт забезпечуватиметься правоохоронними органами та спеціалістами міської ради. Катерина Підлісна наголосила, що ніякі роботи не будуть розпочаті, доки не вирішиться питання з кримінальним провадженням та не будуть отримані результати перевірки.

За даними міськради, власники будівлі, не мають договору оренди чи права власності на цю земельну ділянку, містобудівні умови забудовник не отримував, як і дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт. Також в мерії повідомили, що власники на контакт із представниками міської влади не виходили та при зупинці робіт на об'єкті не з'явилися.

Власник будівлі "у рясі"

За даними ГО "Харківський антикоррупційний центр", будівля площею 659,8 квадратних метрів належить ТОВ "Лакі Траст". Засновниками підприємства є митрополит Онуфрій (Олег Легкий) та його брат Яромир Легкий, який працював секретарем-референтом Харківської єпархії УПЦ МП та близько десяти разів був затриманий за водіння у нетверезому стані.

Скриншот даних реєстру нерухомості

Щодо земельної ділянки під будівлею на Бурсацьком узвозі: її орендувала ПАТ "Компанія "Дніпро", серед співвласників якої значиться Тамара Цикова, яка, за даними ЗМІ, є тещею Павла Лазаренка. У реєстрі зазначено, що оренда була розрахована до 2020 року, а ділянка має використовуватись для експлуатації офісної будівлі.

Також у реєстрі йдеться про те, що "на орендовану земельну ділянку встановлені обмеження: заборона самовільної забудови; заборона зміни цільового призначення".

Історія будівлі

Дослідник Харкова та блогер Іван Пономаренко в себе на сторінці у Facebook розповів, що це будинок Штейфонів, майстрів капелюшної справи, їхня майстерня була у дворі. Будівлю збудували у 1830-х рр.

В міськраді повідомили, що будівля хоч і історична, але офіційно не належить до пам'яток архітектури. Тому до Харківської ОВА був надісланий запит з метою з'ясувати, чому цей будинок не внесений до відповідного реєстру.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО продовжує свою роботу в історичному центрі Одеси. Міжнародна комісія встановлює збитки та наслідки ракетних ударів по місту, які протягом тижня здійснювали росіяни.

Також ми писали про те, що Харківська прокуратура вимагає відремонтувати пам'ятник архітектури.