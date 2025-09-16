Боевые действия в Купянске — Беседин рассказал о ситуации в городе

Воины ВСУ на Харьковском направлении. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что ситуация в Купянске Харьковской области сейчас критическая. Город ежедневно подвергается массированным обстрелам и одновременно там продолжаются контрдиверсионные мероприятия для поиска вероятных вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могли проникнуть в город под видом гражданских.

По его словам, оккупанты часто действуют с нарушением правил войны, переодеваясь в гражданскую одежду, чтобы скрыть свое присутствие. Непосредственно в самом Купянске боев нет, однако они продолжаются в непосредственной близости к городу, что создает постоянную опасность для мирных жителей.

"Купянск страдает каждый день. Большое количество обстрелов, из всего вооружения. Это артиллерия, реактивные системы залпового огня, миномет, FPV-дроны, управление авиационной бомбой. За минувшие сутки враг сбросил десять таких бомб. Большое количество разрушений, благодаря без погибших и раненых. Но это, скорее, исключения, потому что каждый день, к сожалению, травмируются и гибнут наши гражданские жители", — сообщил Беседин.

Сейчас, по официальным данным, в Купянске остается около 1750 жителей, которые продолжают жить в условиях постоянных обстрелов и опасности.

Напомним, украинские войска за прошедшие сутки отбили 11 штурмов россиян на Купянском направлении.

Между тем Харьковщина становится все более опасной для гражданских. Недавно водителей призвали не ехать по трассе М-03 из-за высоких рисков обстрелов со стороны армии РФ.