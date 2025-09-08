Видео
Главная Харьков Водителей призвали избегать участка дороги на Харьковщине

Водителей призвали избегать участка дороги на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 22:24
Трасса Изюм-Славянск - почему нельзя ездить
Трасса в Украине. Иллюстративное фото: wikipedia.org

В Харьковской области участок трассы М-03 между Изюмом и Славянском остается опасным из-за атак российских ударных FPV-дронов. Водителям рекомендуют выбирать другие пути движения.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook.

Читайте также:
Водіїв закликали уникати ділянки дороги на Харківщині - причина - фото 1
Пост Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Фото: скриншот

Что известно о трассе Изюм-Славянск

По сообщениям, на Лиманском направлении из-за активизации боевых действий враг интенсивно использует ударные FPV-дроны, нацеливаясь как на военную, так и на гражданскую технику.

Особенно опасным остается участок трассы М-03 от Изюма до Славянска.

"Уважаемые водители! Призываем вас при планировании поездок учитывать ситуацию и по возможности избегать движения по указанному участку. Для вашей безопасности рекомендуем пользоваться альтернативными маршрутами в направлении Славянска", — отметили в Службе.

Напомним, что в течение суток 7 сентября российские оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Ранее россияне атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.

Харьковская область дроны водители опасность война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
