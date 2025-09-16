Відео
Головна Харків У Куп'янську критична ситуація через російські обстріли — деталі

У Куп'янську критична ситуація через російські обстріли — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:15
Бойові дії в Куп'янську — Беседін розповів про ситуацію в місті
Воїни ЗСУ на Харківському напрямку. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ситуація в Куп’янську Харківської області наразі критична. Місто щодня зазнає масованих обстрілів і водночас там тривають контрдиверсійні заходи для пошуку ймовірних ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути в місто під виглядом цивільних.

Про це Андрій Беседін сказав в ефірі програми Ранок.LIVE.

Читайте також:

У Куп'янськ могли потрапити російські диверсійно-розвідувальні групи військ

За його словами, окупанти часто діють із порушенням правил війни, переодягаючись у цивільний одяг, аби приховати свою присутність. Безпосередньо у самому Куп’янську боїв немає, однак вони тривають у безпосередній близькості до міста, що створює постійну небезпеку для мирних мешканців.

"Куп'янськ страждає кожного дня. Велика кількість обстрілів, з усього озброєння. Це артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномет, FPV-дрони, керування авіаційною бомбою. За минулу добу ворог скинув десять таких бомб. Велика кількість руйнувань, дякуючи без загиблих і поранених. Але це, скоріше, винятки, тому що кожного дня, на жаль, травмуються і гинуть наші цивільні мешканці", — повідомив Беседін.

Наразі, за офіційними даними, у Куп’янську залишається близько 1750 мешканців, які продовжують жити в умовах постійних обстрілів та небезпеки.

Нагадаємо, українські війська впродовж минулої доби відбили 11 штурмів росіян на Куп'янському напрямку.

Тим часом Харківщина стає дедалі небезпечнішою для цивільних. Нещодавно водіїв закликали не їхати трасою М-03 через високі ризики обстрілів з боку армії РФ.

Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
