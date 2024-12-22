Российские захватчики сбросили взрывчатку на гражданского мужчину

Дрон с взрывным зарядом. Фото иллюстративное: Мост

Российские захватчики нанесли удар дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск. Мужчина, просто шедший по улице, получил тяжелые ранения конечностей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 22 декабря.

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"Гражданский 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранение конечностей", — сообщил Синегубов.

Он отметил, что ради спасения жизни мужчины пришлось осуществить ампутацию. На месте работают правоохранители, фиксирующие очередной террористический акт со стороны россиян.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что украинские военные отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Купянска Харьковской области. Бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.

Напомним, что бойцы Луганского пограничного отряда сдерживают наступательные действия врага на Купянском направлении. В частности, тяжелые потери российским захватчикам наносят украинские снайперы.