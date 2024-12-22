Российские захватчики сбросили взрывчатку на гражданского мужчину

В Купянске вражеский дрон тяжело ранил гражданского мужчину
Российские захватчики нанесли удар дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск. Мужчина, просто шедший по улице, получил тяжелые ранения конечностей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 22 декабря.
Дрон атаковал Купянск
"Гражданский 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранение конечностей", — сообщил Синегубов.
Он отметил, что ради спасения жизни мужчины пришлось осуществить ампутацию. На месте работают правоохранители, фиксирующие очередной террористический акт со стороны россиян.
Ранее мы сообщали, что украинские военные отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Купянска Харьковской области. Бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.
Напомним, что бойцы Луганского пограничного отряда сдерживают наступательные действия врага на Купянском направлении. В частности, тяжелые потери российским захватчикам наносят украинские снайперы.
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