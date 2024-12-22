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У Куп'янську ворожий дрон тяжко поранив цивільного чоловіка

22 грудня 2024 12:54
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Російські загарбники скинули вибухівку на цивільного чоловіка
Дрон з вибуховим зарядом. Фото ілюстративне: Мост
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники завдали удару дроном із боєприпасом по цивільному населенню міста Куп’янськ. Чоловік, який просто йшов по вулиці, отримав важкі поранення кінцівок.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 22 грудня.

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"Цивільний 56-річний чоловік, який йшов по вулиці, отримав поранення кінцівок", — повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що задля порятунку життя чоловіка довелося здійснити ампутацію. На місці працюють правоохоронці, які фіксують черговий терористичний акт з боку росіян.

обстріл
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що українські військові відбили штурм російських окупантів неподалік Куп'янська Харківської області. Бійці знищили три ворожі бойові машини піхоти та один танк.

Нагадаємо, що бійці Луганського прикордонного загону стримують наступальні дії ворога на Куп'янському напрямку. Зокрема, важких втрат російським загарбника завдають українські снайпери.

Харківська область обстріли Куп'янськ дрони війна в Україні

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