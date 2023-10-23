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В сети показали еще один момент попадания российской ракеты по терминалу "Новой почты"

23 октября 2023 15:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В сети показали еще один момент попадания российской ракеты по терминалу "Новой почты"
Момент попадания по терминалу. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 21 октября, российские военные обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области. Известно о 6 погибших и 16 пострадавших людях.

В сети появился еще один момент попадания вражеской ракеты по объекту.

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Момент попадания в терминал "Новой почты"

На обнародованном видео можно увидеть попадание ракеты изнутри терминала "Новой почты". После этого на объекте возник мощный пожар.

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.

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