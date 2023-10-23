У мережі показали ще один момент влучання російської ракети по терміналу "Нової пошти"

Момент влучання по терміналу. Фото: скриншот з відео

Увечері, 21 жовтня, російські військові обстріляли термінал "Нової пошти" на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 16 постраждалих людей.

У мережі з'явився ще один момент влучання ворожої ракети по об'єкту.

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Момент влучання у термінал "Нової пошти"

На оприлюдненому відео можна побачити влучання ракети зсередини терміналу "Нової пошти". Після цього на об'єкті виникла потужна пожежа.

Атака на термінал "Нової пошти"

Нагадаємо, що 21 жовтня, близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також на той момент 14 осіб госпіталізували.

У зв'язку з цим українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками.