В Харькове мужчина украл сумку с 1800 евро в метро

Задержанный мужчина и полицейская. Фото: t.me/police_kh_region

В метрополитене Харькова мужчина украл у женщины сумку. Деньги в размере 1800 евро он успел потратить на собственные нужды до задержания правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Кража в метро

Известно, что 23 ноября на платформе станции метро "Дворец Спорта" мужчина заметил женщину, которая ожидала поезд. Рядом с ней лежала сумка, которую он схватил и убежал.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в совершении преступления неоднократно судимого 41-летнего мужчину. У злоумышленника изъяли сумку и телефон, которые вскоре будут возвращены владелице", — говорится в сообщении.

Однако 1800 евро мужчина успел потратить на собственные нужды.

Впоследствии правоохранители объявили ему подозрение в совершении кражи. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове безработный мужчина вместе с двумя сообщниками обворовывал автомобили. Организатора задержали и судили.

Также в Киеве мужчина пытался ограбить офис риелторской компании, похитив 1100 долларов.