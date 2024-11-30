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В метро Харькова мужчина украл у женщины сумку из 1800 евро

30 ноября 2024 20:06
Аркадий Пастула - Редактор
В Харькове мужчина украл сумку с 1800 евро в метро
Задержанный мужчина и полицейская. Фото: t.me/police_kh_region
Аркадий Пастула - Редактор

В метрополитене Харькова мужчина украл у женщины сумку. Деньги в размере 1800 евро он успел потратить на собственные нужды до задержания правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Известно, что 23 ноября на платформе станции метро "Дворец Спорта" мужчина заметил женщину, которая ожидала поезд. Рядом с ней лежала сумка, которую он схватил и убежал.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в совершении преступления неоднократно судимого 41-летнего мужчину. У злоумышленника изъяли сумку и телефон, которые вскоре будут возвращены владелице", — говорится в сообщении.

Однако 1800 евро мужчина успел потратить на собственные нужды. 

Впоследствии правоохранители объявили ему подозрение в совершении кражи. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове безработный мужчина вместе с двумя сообщниками обворовывал автомобили. Организатора задержали и судили.

Также в Киеве мужчина пытался ограбить офис риелторской компании, похитив 1100 долларов.

Харьков метро полиция деньги воровство

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