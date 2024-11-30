У Харкові чоловік вкрав сумку з 1800 євро в метро

Затриманий чоловік та поліцейська. Фото: t.me/police_kh_region

У метрополітені Харкова чоловік вкрав у жінки сумку. Гроші у розмірі 1800 євро він встиг витратити на власні потреби до затримання його правоохоронцями.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Відомо, що 23 листопада на платформі станції метро "Палац Спорту" чоловік помітив жінку, яка очікувала на потяг. Поряд з нею лежала сумку, яку він схопив та втік.

"В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили у вчиненні злочину неодноразово судимого 41-річного чоловіка. У зловмисника вилучили сумку та телефон, які невдовзі будуть повернуті власниці", — йдеться у повідомленні.

Однак 1800 євро чоловік встиг витратити на власні потреби.

Згодом правоохоронці оголосили йому підозру в скоєнні крадіжки. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові безробітний чоловік разом з двома спільниками обкрадав автомобілі. Організатора затримали та судили.

Також у Києві чоловік намагався пограбувати офіс рієлторської компанії, викравши 1100 доларів.