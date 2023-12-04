В метро Харькова откроют детский сад — на каких станциях будет работать

Дети учатся с воспитательницей в метро. Иллюстративное фото: UNICEF

В Харькове откроют детский сад в метрополитене. Его смогут посещать дети старшего дошкольного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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Метро-сад в Харькове

По информации городского совета Харькова, в помещениях КП "Харьковский метрополитен" будет создан детский сад. Он будет функционировать для кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста. Власти города уже даже назвали заведение дошкольного образования "метро-садом".

Такое решение, 4 декабря, принял Исполнительный комитет Харьковского городского совета. Работа сада начнется уже в начале следующего года — 6 января.

Станции метро, на которых будет работать метро-сад:

Университет;

Победа;

Академика Павлова;

Метростроителей;

Тракторный завод.

Напомним, в прифронтовом городе Харьков школу для детей создали прямо в метро. Для того чтобы дети учились в безопасности и не выходили на улицы, часто под прицельными обстрелами россиян, их кормят на месте и привозят муниципальным транспортом, а в классе с детьми находится не только учительница, но и другие воспитатели и охрана.

Однако мэр Харькова отметил один недостаток, который был обнаружен во время обучения детей в классах в метро, — это сквозняки. Поэтому уже в планах устройство утепления проходов и дверей в классах.