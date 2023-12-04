У метро Харкова відкриють дитячий садок — на яких станціях працюватиме

Діти навчаються з вихователькою у метро. Ілюстративне фото: UNICEF

У Харкові відкриють дитячий садок у метрополітені. Його зможуть відвідувати діти старшого дошкільного віку.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

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За інформацією міської ради Харкова, у приміщеннях КП "Харківський метрополітен" створять дитячий садок. Він функціонуватиме для короткочасного перебування дітей старшого дошкільного віку. Влада міста вже навіть назвала заклад дошкільної освіти "метро-садком".

Таке рішення, сьогодні, 4 грудня, ухвалив Виконавчий комітет Харківської міської ради. Робота садка розпочнеться вже на початку наступного року — 6 січня.

Станції метро, на яких працюватиме метро-садок:

Університет;

Перемога;

Академіка Павлова;

Метробудівників;

Тракторний завод.

Нагадаємо, у прифронтовому місті Харків школу для дітей створили прямо у метро. Для того, аби діти навчались в безпеці та не виходили на вулиці, які часто під прицільними обстрілами росіян, їх годують на місці та привозять муніципальним транспортом, а у класі з дітьми перебуває не лише вчителька, а й інші вихователі та охорона.

Однак мер Харкова відзначив один недолік, який було виявлено протягом навчання дітей в класах в метро, — це протяги. Тому вже в планах облаштування утеплення проходів та дверей в класах.