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В Минэнерго сообщили, сколько тысяч потребителей обесточено в Харьковской области

9 апреля 2024 16:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Минэнерго сообщили, сколько тысяч потребителей обесточено на Харьковщине
Коммунальщики занимаются восстановлением электроснабжения. Иллюстративное фото: Харьковоблэнерго / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В связи со сложной ситуацией на Харьковщине из-за боевых действий около 300 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. Сегодня, 9 апреля, продолжают применять график почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Ситуация с энергоснабжением

Согласно сообщению, более 300 тысяч точек учета электроэнергии в Харькове и близлежащих районах подверглись обесточению из-за боевых действий и повреждения электросетей и оборудования. Почти 400 потребителей в 5 районах также отключены от газоснабжения по тем же причинам.

В Минэнерго также отметили наличие новых повреждений электросетей и оборудования в результате боевых действий, что вызвало обесточивание более 16,7 тысяч точек учета. Это придает сложности в работе с восстановлением электроснабжения и усложняет работу энергетикам в восстановлении сетей и обеспечении безопасности потребителей.

Ситуация также усугубляется вследствие обнаружения утечек газа из внутренних газопроводов в разных жилых домах, что привело к отключению газоснабжения более 60 потребителям. Это создает серьезные угрозы безопасности жителей и требует немедленного реагирования и восстановления услуги.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу сложной ситуации в Харькове. Ключевой вопрос — возобновление городской сети и мероприятия по поддержке харьковчан.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсуждали способы защиты энергетических объектов Харькова от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
обстрелы
электроснабжение

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