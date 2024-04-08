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Зеленський зібрав нараду через складну ситуацію у Харкові

8 квітня 2024 17:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський зібрав нараду через складну ситуацію у Харкові
Нарада про ситуацію в Харкові. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

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За словами глави держави, на нараді були представлені  терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Крім того, як додав глава держави, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

"Пропозиції регіональної підтримки — того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз — не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", — написав глава держави.

Зеленський зібрав нараду через складну ситуацію у Харкові
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО. 

Додамо, що в неділю, 7 квітня, росіяни вчергове обстріляли Харків, спричинивши руйнування у Шевченківському районі міста.

Також раніше ми писали, що голова ХОДА Олег Синєгубов розповів, навіщо ворожа армія атакує місто двома хвилями.

Володимир Зеленський
Харків
електроенергія
Україна
війна в Україні

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