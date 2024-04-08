Зеленський зібрав нараду через складну ситуацію у Харкові
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.
Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.
Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові
За словами глави держави, на нараді були представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Крім того, як додав глава держави, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.
"Пропозиції регіональної підтримки — того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз — не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", — написав глава держави.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.
Додамо, що в неділю, 7 квітня, росіяни вчергове обстріляли Харків, спричинивши руйнування у Шевченківському районі міста.
Також раніше ми писали, що голова ХОДА Олег Синєгубов розповів, навіщо ворожа армія атакує місто двома хвилями.
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