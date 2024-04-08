Зеленський зібрав нараду через складну ситуацію у Харкові

Нарада про ситуацію в Харкові. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

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За словами глави держави, на нараді були представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Крім того, як додав глава держави, уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

"Пропозиції регіональної підтримки — того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз — не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей", — написав глава держави.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.

Додамо, що в неділю, 7 квітня, росіяни вчергове обстріляли Харків, спричинивши руйнування у Шевченківському районі міста.

Також раніше ми писали, що голова ХОДА Олег Синєгубов розповів, навіщо ворожа армія атакує місто двома хвилями.