У Міненерго повідомили, скільки тисяч споживачів знеструмлено на Харківщині
Внаслідок складної ситуації на Харківщині через бойові дії близько 300 тисяч споживачів залишаються без електроенергії. Сьогодні, 9 квітня, продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Ситуація з енергопостачанням
Згідно з повідомленням, понад 300 тисяч точок обліку електроенергії у Харкові та прилеглих районах зазнали знеструмлення через бойові дії та пошкодження електромереж і обладнання. Майже 400 споживачів у 5 районах також відключені від газопостачання через ті самі причини.
У Міненерго також вказали на наявність нових пошкоджень електромереж та обладнання внаслідок бойових дій, що викликало знеструмлення понад 16,7 тисячі точок обліку. Це додає складності в роботі з відновленням електропостачання та ускладнює роботу енергетикам у відновленні мереж та забезпеченні безпеки споживачів.
Ситуація також погіршується внаслідок виявлення витоків газу з внутрішніх газопроводів у різних житлових будинках, що призвело до відключення газопостачання понад 60 споживачам. Це створює серйозні загрози для безпеки мешканців і вимагає негайного реагування та відновлення послуги.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.
Також ми писали про те, що президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.
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