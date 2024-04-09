У Міненерго повідомили, скільки тисяч споживачів знеструмлено на Харківщині

Комунальники займаються відновленням електропостачання. Ілюстративне фото: Харківобленерго / Facebook

Внаслідок складної ситуації на Харківщині через бойові дії близько 300 тисяч споживачів залишаються без електроенергії. Сьогодні, 9 квітня, продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Ситуація з енергопостачанням

Згідно з повідомленням, понад 300 тисяч точок обліку електроенергії у Харкові та прилеглих районах зазнали знеструмлення через бойові дії та пошкодження електромереж і обладнання. Майже 400 споживачів у 5 районах також відключені від газопостачання через ті самі причини.

У Міненерго також вказали на наявність нових пошкоджень електромереж та обладнання внаслідок бойових дій, що викликало знеструмлення понад 16,7 тисячі точок обліку. Це додає складності в роботі з відновленням електропостачання та ускладнює роботу енергетикам у відновленні мереж та забезпеченні безпеки споживачів.

Ситуація також погіршується внаслідок виявлення витоків газу з внутрішніх газопроводів у різних житлових будинках, що призвело до відключення газопостачання понад 60 споживачам. Це створює серйозні загрози для безпеки мешканців і вимагає негайного реагування та відновлення послуги.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Також ми писали про те, що президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.