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У Міненерго повідомили, скільки тисяч споживачів знеструмлено на Харківщині

9 квітня 2024 16:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Міненерго повідомили, скільки тисяч споживачів знеструмлено на Харківщині
Комунальники займаються відновленням електропостачання. Ілюстративне фото: Харківобленерго / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Внаслідок складної ситуації на Харківщині через бойові дії близько 300 тисяч споживачів залишаються без електроенергії. Сьогодні, 9 квітня,  продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Ситуація з енергопостачанням

Згідно з повідомленням, понад 300 тисяч точок обліку електроенергії у Харкові та прилеглих районах зазнали знеструмлення через бойові дії та пошкодження електромереж і обладнання. Майже 400 споживачів у 5 районах також відключені від газопостачання через ті самі причини. 

У Міненерго також вказали на наявність нових пошкоджень електромереж та обладнання внаслідок бойових дій, що викликало знеструмлення понад 16,7 тисячі точок обліку. Це додає складності в роботі з відновленням електропостачання та ускладнює роботу енергетикам у відновленні мереж та забезпеченні безпеки споживачів.

Ситуація також погіршується внаслідок виявлення витоків газу з внутрішніх газопроводів у різних житлових будинках, що призвело до відключення газопостачання понад 60 споживачам. Це створює серйозні загрози для безпеки мешканців і вимагає негайного реагування та відновлення послуги.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо складної ситуації в Харкові. Ключове питання — відновлення міської енергомережі та заходи з підтримки харків’ян.

Також ми писали про те, що президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО. 

Харків
електроенергія
Харківська область
обстріли
електропостачання

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