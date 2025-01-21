Бои в Харьковской области — пограничники уничтожили позиции россиян

Уничтожение оккупантов под Волчанском. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники бригады "Гарт" уничтожают под Волчанском Харьковской области технику и позиции оккупантов. В этом им помогает артиллерия.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) и показали соответствующее видео.

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"Артиллерия "Гарту" уничтожает врага под Волчанском. Пограничники нанесли удары по позициям оккупантов", — говорится в сообщении.

В результате успешной работы уничтожено:

19 захватчиков,

блиндажи,

точка взлета БпЛА,

склад ГСМ.

Напомним, недавно пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине. Оккупационная армия потеряла четыре позиции, укрытия и машины.

Кроме того, украинский БпЛА сбил из дробовика три дрона РФ в воздухе. После того были ликвидированы оккупанты.