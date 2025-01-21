Бої у Харківській області — прикордонники знищили позиції росіян

Знищення окупантів під Вовчанськом. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Гарт" нищать під Вовчанськом Харківської області техніку та позиції окупантів. У цьому їм допомагає артилерія.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) та показали відповідне відео.

Читайте також:

Бої під Вовчанськом

"Артилерія "Гарту" нищить ворога під Вовчанськом. Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок успішної роботи знищено:

19 загарбників,

бліндажі,

точку зльоту БпЛА,

склад ПММ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили піхоту й техніку РФ на Харківщині. Окупаційна армія втратила чотири позиції, укриття та автівки.

Крім того, український БпЛА збив з дробовика три дрони РФ у повітрі. Після того були ліквідовані окупанти.