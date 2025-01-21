Бої у Харківській області — прикордонники знищили позиції росіян

У МВС показали, як прикордонники знищили росіян під Вовчанськом
Українські прикордонники бригади "Гарт" нищать під Вовчанськом Харківської області техніку та позиції окупантів. У цьому їм допомагає артилерія.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) та показали відповідне відео.
Бої під Вовчанськом
"Артилерія "Гарту" нищить ворога під Вовчанськом. Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок успішної роботи знищено:
- 19 загарбників,
- бліндажі,
- точку зльоту БпЛА,
- склад ПММ.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили піхоту й техніку РФ на Харківщині. Окупаційна армія втратила чотири позиції, укриття та автівки.
Крім того, український БпЛА збив з дробовика три дрони РФ у повітрі. Після того були ліквідовані окупанти.
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