В МВД показали последствия удара РФ по детскому оздоровительному лагерю в Харькове
Вчера российские оккупанты ракетами С-300 обстреляли Харьков и область. Поврежден детский оздоровительный лагерь, здания в близлежащих населенных пунктах и линии электропередач.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показать последствия вражеских обстрелов.
Последствия удара по Харькову 9 января
Как известно, 9 января оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. В результате атаки поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены здания учреждения и повреждена территория заведения.
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Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция
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Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция
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Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция
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Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция
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Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция
Кроме того, под вражеским огнем оказался поселок Слобожанское Харьковского района. Там повреждены опоры линий электропередач, здание поселкового совета и близлежащее помещение.
"Также в течение суток россияне наносили удар по селам Уды, Веселое, Волчанск, Малая Волчья, Купянск, Ивановка, Песчаное и другим населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали все последствия российских обстрелов.
Напомним, в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом, несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.
Несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.
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