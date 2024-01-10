В МВД показали последствия удара РФ по детскому оздоровительному лагерю в Харькове

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: МВД

Вчера российские оккупанты ракетами С-300 обстреляли Харьков и область. Поврежден детский оздоровительный лагерь, здания в близлежащих населенных пунктах и линии электропередач.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показать последствия вражеских обстрелов.

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Как известно, 9 января оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. В результате атаки поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены здания учреждения и повреждена территория заведения.

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Харькова 9 января. Фото: Нацполиция 1/5 _ 5

Кроме того, под вражеским огнем оказался поселок Слобожанское Харьковского района. Там повреждены опоры линий электропередач, здание поселкового совета и близлежащее помещение.

"Также в течение суток россияне наносили удар по селам Уды, Веселое, Волчанск, Малая Волчья, Купянск, Ивановка, Песчаное и другим населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали все последствия российских обстрелов.

Напомним, в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом, несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.

Несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.