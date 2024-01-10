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У МВС показали наслідки удару РФ по дитячому оздоровчому табору в Харкові

10 січня 2024 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС показали наслідки удару РФ по дитячому оздоровчому табору в Харкові
Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: МВС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора російські окупанти ракетами С-300 обстріляли Харків та область. Пошкоджений дитячий оздоровчий табір, будівлі у прилеглих селищах та лінії електропередач.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та показати наслідки ворожого обстрілу. 

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Наслідки удару по Харкову 9 січня

Як відомо, 9 січня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки пошкоджений дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані будівлі установи та пошкоджена територія закладу.  

  • Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: Нацполіція
  • Наслідки обстрілу Харкова 9 січня. Фото: Нацполіція
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Крім того, під ворожим вогнем опинилось селище Слобожанське Харківського району. Там пошкоджені опори ліній електропередач, будівля селищної ради та прилегле приміщення.

"Також упродовж доби росіяни завдавали удар по селах Уди, Веселе, Вовчанськ, Мала Вовча, Куп'янськ, Іванівка, Піщане та інших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували усі наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі. 

Також ми писали, що російські окупанти вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння. 

Додамо, декілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.

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