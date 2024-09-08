Удар по Харківській області 7 вересня — в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки російської атаки на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Протягом доби російські війська завдали масованих обстрілів по Харківській області. Внаслідок атаки постраждали десятки населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 8 вересня.

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Росіяни вкотре обстріляли Харківську область. Зокрема, в Індустріальному та Салтівському районах Харкова пошкоджені господарчі будівлі та підприємства.

"Внаслідок влучання в господарчу будівлю в Харкові горіла трава на площі 200 метрів квадратних. У Салтівському районі було влучання на територію цивільного підприємства, де також виникла пожежа у приміщеннях з обладнанням, пошкоджено вісім авто", — зазначив Синєгубов.

Наслідки атаки на Харківську область. Фото: Олег Синєгубов

Повідомляється, що протягом доби ворог періодично обстрілював Куп'янський район:

Внаслідок обстрілу с. Новоосинове об 11:08 горіли дві господарчі споруди, конструктивні елементи двох зруйнованих будинків та трава на площі 1,5 га. Серед постраждалих 18-річна дівчина, яка відмовилися від госпіталізації.

О 11:36 у с. Ківшарівка Куп'янського району горіла хвойна лісова підстилка.

У с. Старовірівка внаслідок обстрілу о 12:41 горіли сім приватних будинків, сім автомобілів та трава на площі 3 га. З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 81-річної жінки, ще п'ятеро осіб, серед яких є дитина, постраждали. Пошкоджено десять будинків.

У м. Куп'янськ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Колодязне близько 15:30 внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

Також після ворожого обстрілу по с.Ківшарівка о 22:49 горіло сміття, пошкоджені будівля ліцею, школа та автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

▪️О 06:00 6 вересня м. Куп’янськ потрапило під ворожий обстріл. Там пошкоджено будинок, постраждалих немає.

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Після російської атаки на Чугуївський район горіла трава у двох населених пунктах. Також після імовірного обстрілу БпЛА горів ліс на площі 1,5 га та хвойна лісова підстилка на площі 8 га.

В Ізюмському районі горіли приватні будинки та гараж. Постраждала жінка відмовилася від госпіталізації.

Не обійшлося без обстрілів і у Харківському районі, де загорівся будинок площею 70 метрів квадратних у с. Козача Лопань. В іншому населеному пункті внаслідок атаки горів двоповерховий будинок. Повідомляється, що постраждали два чоловіки та три жінки. Також пошкоджено 13 будинків і три автомобілі.

Руйнування внаслідок російського удару по Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Яка ситуація на фронті

За даними Синєгубова, на Куп'янському напрямку агресор здійснив 18 атак на українські позиції. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот