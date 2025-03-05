Взрывы под Харьковом 5 марта - чем ударили россияне

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Взрывы в пригороде Харькова прогремели сейчас, 5 марта, во время воздушной тревоги. Зафиксирована активность российской авиации.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в пригороде Харькова жители слышали около 17:45. В области раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:54 5 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, взрывы в Харькове раздавались после обеда 5 марта. Тогда россияне запустили на город беспилотники.

Также взрывы 5 марта раздавались и в Павлограде Днепропетровской области. Там работала ПВО по беспилотникам.