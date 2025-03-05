Вибухи під Харковом 5 березня — чим вдарили росіяни

У передмісті Харкова пролунали потужні вибухи
Вибухи у передмісті Харкова пролунали зараз, 5 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано активність російської авiації.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи під Харковом
Вибухи у передмісті Харкова жителі чули близько 17:45. В області лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", — йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали по обіді 5 березня. Тоді росіяни запустили на місто безпілотники.
Також вибухи 5 березня лунали і у Павлограді Дніпропетровської області. Там працювала ППО по безпілотниках.
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