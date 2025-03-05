Вибухи під Харковом 5 березня — чим вдарили росіяни

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибухи у передмісті Харкова пролунали зараз, 5 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано активність російської авiації.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у передмісті Харкова жителі чули близько 17:45. В області лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 17:54 5 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали по обіді 5 березня. Тоді росіяни запустили на місто безпілотники.

Також вибухи 5 березня лунали і у Павлограді Дніпропетровської області. Там працювала ППО по безпілотниках.