В Харькове в подземной школе открыли новые классы - фоторепортаж

Городской голова Харькова Игорь Терехов со школьниками. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открыли вторую очередь укрытия подземной школы. Всего к девяти учебным кабинетам, которые начали функционировать в январе, добавилось восемь новых.

Как сообщает Новини.LIVE в четверг, 27 февраля.

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Благодаря появлению новых учебных помещений ученики смогут посещать школу не два-три дня, а четыре дня в неделю. Также увеличится количество уроков для основной и старшей школы.

На открытии присутствовал городской голова Игорь Терехов. Он сообщил, что в школе учится 768 детей, а до сентября планируют построить еще несколько подземных школ в Шевченковском, Салтовском районах и на Жихоре.

"К сожалению, мы вынуждены строить подземные школы, потому что не можем обучать детей в обычных зданиях из-за ситуации с безопасностью", — объяснил ситуацию Терехов.

Ученики в классе. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Харьковщиноведения. Фото: Новини.LIVE

Игорь Терехов за школьной партой. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Ученики в классе на встрече с городским головой. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове планируется создать еще три подземные школы. Также мы писали, что в Запорожье завершают строительство первой подземной школы. Она станет надежным укрытием и современным учебным пространством для 1000 детей.