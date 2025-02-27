В Харькове в подземной школе открыли новые классы - фоторепортаж

В подземной школе Харькова открыли новые классы — фоторепортаж
В Харькове открыли вторую очередь укрытия подземной школы. Всего к девяти учебным кабинетам, которые начали функционировать в январе, добавилось восемь новых.
Как сообщает Новини.LIVE в четверг, 27 февраля.
Подземная школа в Харькове расширяется
Благодаря появлению новых учебных помещений ученики смогут посещать школу не два-три дня, а четыре дня в неделю. Также увеличится количество уроков для основной и старшей школы.
На открытии присутствовал городской голова Игорь Терехов. Он сообщил, что в школе учится 768 детей, а до сентября планируют построить еще несколько подземных школ в Шевченковском, Салтовском районах и на Жихоре.
"К сожалению, мы вынуждены строить подземные школы, потому что не можем обучать детей в обычных зданиях из-за ситуации с безопасностью", — объяснил ситуацию Терехов.
Напомним, в Харькове планируется создать еще три подземные школы. Также мы писали, что в Запорожье завершают строительство первой подземной школы. Она станет надежным укрытием и современным учебным пространством для 1000 детей.
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