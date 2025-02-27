У Харкові в підземній школі відкрили нові класи — фоторепортаж

Міський голова Харкова Ігор Терехов зі школярами. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили другу чергу укриття підземної школи. Загалом до дев'яти навчальних кабінетів, які почали функціонувати у січні, додалося вісім нових.

Як повідомляє Новини.LIVE у четвер, 27 лютого.

Читайте також:

Підземна школа у Харкові розширюється

Завдяки появі нових навчальних приміщень учні зможуть відвідувати школу не два-три дні, а чотири дні на тиждень. Також збільшиться кількість уроків для основної та старшої школи.

На відкритті був присутній міський голова Ігор Терехов. Він повідомив, що у школі навчається 768 дітей, а до вересня планують збудувати ще кілька підземних шкіл у Шевченківському, Салтівському районах та на Жихорі.

"На жаль, ми змушені будувати підземні школи, бо не можемо навчати дітей у звичайних будівлях через безпекову ситуацію", — пояснив ситуацію Терехов.

Учні у класі. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Харківщинознавства. Фото: Новини.LIVE

Ігор Терехов за шкільною партою. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Учні в класі на зустрічі з міським головою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові планується створити ще три підземні школи. Також ми писали, що у Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.