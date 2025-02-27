Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У підземній школі Харкова відкрили нові класи — фоторепортаж arrow

У підземній школі Харкова відкрили нові класи — фоторепортаж

27 лютого 2025 12:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Харкові в підземній школі відкрили нові класи — фоторепортаж
Міський голова Харкова Ігор Терехов зі школярами. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові відкрили другу чергу укриття підземної школи. Загалом до дев'яти навчальних кабінетів, які почали функціонувати у січні, додалося вісім нових.

Як повідомляє Новини.LIVE у четвер, 27 лютого.

Читайте також:

Підземна школа у Харкові розширюється

Завдяки появі нових навчальних приміщень учні зможуть відвідувати школу не два-три дні, а чотири дні на тиждень. Також збільшиться кількість уроків для основної та старшої школи.

На відкритті був присутній міський голова Ігор Терехов. Він повідомив, що у школі навчається 768 дітей, а до вересня планують збудувати ще кілька підземних шкіл у Шевченківському, Салтівському районах та на Жихорі.

"На жаль, ми змушені будувати підземні школи, бо не можемо навчати дітей у звичайних будівлях через безпекову ситуацію", — пояснив ситуацію Терехов.

школа в Харкові
Учні у класі. Фото: Новини.LIVE
підземна школа у Харкові
Кабінет Харківщинознавства. Фото: Новини.LIVE
учні в школі
Ігор Терехов за шкільною партою. Фото: Новини.LIVE
учні і Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
клас
Учні в класі на зустрічі з міським головою. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, у Харкові планується створити ще три підземні школи. Також ми писали, що у Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.

Харків Ігор Терехов війна в Україні укриття школа
Реклама
Реклама
Реклама