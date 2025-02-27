У Харкові в підземній школі відкрили нові класи — фоторепортаж

У підземній школі Харкова відкрили нові класи — фоторепортаж
У Харкові відкрили другу чергу укриття підземної школи. Загалом до дев'яти навчальних кабінетів, які почали функціонувати у січні, додалося вісім нових.
Як повідомляє Новини.LIVE у четвер, 27 лютого.
Підземна школа у Харкові розширюється
Завдяки появі нових навчальних приміщень учні зможуть відвідувати школу не два-три дні, а чотири дні на тиждень. Також збільшиться кількість уроків для основної та старшої школи.
На відкритті був присутній міський голова Ігор Терехов. Він повідомив, що у школі навчається 768 дітей, а до вересня планують збудувати ще кілька підземних шкіл у Шевченківському, Салтівському районах та на Жихорі.
"На жаль, ми змушені будувати підземні школи, бо не можемо навчати дітей у звичайних будівлях через безпекову ситуацію", — пояснив ситуацію Терехов.
Нагадаємо, у Харкові планується створити ще три підземні школи. Також ми писали, що у Запоріжжі завершують будівництво першої підземної школи. Вона стане надійним укриттям і сучасним навчальним простором для 1000 дітей.
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