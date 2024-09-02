Підземні школи у Харкові — в місті планують збудувати ще три навчальні заклади

У Харкові планують створити ще три підземні школи до кінця осені, — Терехов
До кінця осені у Харкові можуть з'явитися три нові підземні школи. Місцева влада ухвалила такі рішення на тлі регулярних обстрілів та небезпеки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.
Підземні школи у Харкові
За словами Терехова, навчальні заклади під землею планують створити в трьох районах:
- Новобаварському,
- Шевченківському,
- Основ'янському.
Через велику відстань до метрошколи в селищі Жихор, що розташоване на околиці Основ'янського району, буде створена нова підземна школа, щоб діти мали можливість навчатися ближче до дому.
"Ми вимушені будувати такі школи під землею. Я хочу, щоб ми побудували ще декілька таких закладів, щоб мати можливість навчати дітей у комбінованому режимі", — сказав міський голова.
Він також висловив сподівання, що всі три школи буду збудовані вже до кінця цієї осені.
Читайте Новини.LIVE!