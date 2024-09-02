Підземні школи у Харкові — в місті планують збудувати ще три навчальні заклади

Урок в підземній школі в Харкові. Фото: t.me/ihor_terekhov

До кінця осені у Харкові можуть з'явитися три нові підземні школи. Місцева влада ухвалила такі рішення на тлі регулярних обстрілів та небезпеки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Терехова, навчальні заклади під землею планують створити в трьох районах:

Новобаварському,

Шевченківському,

Основ'янському.

Через велику відстань до метрошколи в селищі Жихор, що розташоване на околиці Основ'янського району, буде створена нова підземна школа, щоб діти мали можливість навчатися ближче до дому.

"Ми вимушені будувати такі школи під землею. Я хочу, щоб ми побудували ще декілька таких закладів, щоб мати можливість навчати дітей у комбінованому режимі", — сказав міський голова.

Він також висловив сподівання, що всі три школи буду збудовані вже до кінця цієї осені.