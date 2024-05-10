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В полиции показали видео последствий обстрела Харькова

10 мая 2024 11:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В полиции показали видео последствий обстрела Харькова
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на 10 мая в 03:20 российские военные атаковали город Харьков. Взрыв в результате обстрела вызвал возгорание трех двухэтажных частных жилых домов.

Видео последствий атаки правоохранители опубликовали на TouTube в пятницу, 10 мая.

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Согласно информации, огонь в результате обстрела вызвал возгорание трех двухэтажных частных жилых домов и трех хозяйственных сооружений, общая площадь которых составляет 1000 квадратных метров. Еще 12 частных домов были повреждены в результате вражеского удара.

По данным полиции, в результате обстрела пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 года. Врачи диагностировали у них острую реакцию на стресс.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Также российские оккупанты ночью атаковали город Никополь в Днепропетровской области, используя беспилотные летательные аппараты. В результате обстрела повреждены здания двух частных предприятий и магазин.

Харьков
пожар
полиция
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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