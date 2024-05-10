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У поліції показали відео наслідків обстрілу Харкова

10 травня 2024 11:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У поліції показали відео наслідків обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У ніч на 10 травня о 03:20 російські військові атакували місто Харків. Вибух внаслідок обстрілу спричинив загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинків.

Відео налідків атаки правоохоронці опублікували на TouTube у п'ятницю, 10 травня.

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Згідно з інформацією, вогонь внаслідок обстрілу спричинив загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинків та трьох господарчих споруд, загальна площа яких становить 1 000 квадратних метрів. Ще 12 приватних будинків були пошкоджені в результаті ворожого удару.

За даними поліції, у результаті обстрілу постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 роки. Лікарі діагностували у них гостру реакцію на стрес. 

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Також російські окупанти вночі атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи безпілотні літальні апарати. У результаті обстрілу пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин. 

Харків
пожежа
поліція
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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