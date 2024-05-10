У поліції показали відео наслідків обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

У ніч на 10 травня о 03:20 російські військові атакували місто Харків. Вибух внаслідок обстрілу спричинив загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинків.

Відео налідків атаки правоохоронці опублікували на TouTube у п'ятницю, 10 травня.

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Наслідки обстрілу Харкова 10 травня

Згідно з інформацією, вогонь внаслідок обстрілу спричинив загоряння трьох двоповерхових приватних житлових будинків та трьох господарчих споруд, загальна площа яких становить 1 000 квадратних метрів. Ще 12 приватних будинків були пошкоджені в результаті ворожого удару.

За даними поліції, у результаті обстрілу постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 роки. Лікарі діагностували у них гостру реакцію на стрес.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо вночі в п'ятницю, 10 травня, російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Також російські окупанти вночі атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи безпілотні літальні апарати. У результаті обстрілу пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин.