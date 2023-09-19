В прокуратуре рассказали, какой ракетой атаковали Купянск

Правоохранители на месте обстрела Купянска 19 сентября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской областной прокуратуре узнали, какой ракетой российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области. В результате очередной атаки врага погибли шесть человек.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"По состоянию на данный момент известно, что российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракетой "Гром-Е1", — говорится в сообщении.

Она создана на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения "Гром-Е1" может составлять 120 км.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб.

Также мы писали, что в Купянске Харьковской области возросло количество жертв в результате российского обстрела. Известно, что шесть человек погибли.

Добавим, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, который курсировал по городу, есть погибшие и пострадавшие.