В прокуратуре рассказали, какой ракетой атаковали Купянск
В Харьковской областной прокуратуре узнали, какой ракетой российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области. В результате очередной атаки врага погибли шесть человек.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Купянска
"По состоянию на данный момент известно, что российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракетой "Гром-Е1", — говорится в сообщении.
Она создана на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения "Гром-Е1" может составлять 120 км.
Напомним, во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб.
Также мы писали, что в Купянске Харьковской области возросло количество жертв в результате российского обстрела. Известно, что шесть человек погибли.
Добавим, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, который курсировал по городу, есть погибшие и пострадавшие.